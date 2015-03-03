У РФ заявили, що борг "Нафтогазу" за російський газ становить $2,4 млрд

Борг "Нафтогазу України" за російський газ становить 2,4 мільярда доларів, РФ очікує рішень від Стокгольмського арбітражу за позовом про стягнення боргу в кінці цього - початку наступного року, повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає РИА Новости.

"На сьогодні борг "Нафтогазу України" перед "Газпромом" становить 2,4 мільярда доларів, з цієї суми 2,2 мільярда доларів - обсяг заборгованості за поставлений в 2014 році газ і близько 200 мільйонів пені", - сказав він в ефірі телеканалу "Росія 24".

Він додав, що на сьогодні ця сума є непогашеною і щодо неї "Нафтогаз" та "Газпром" знаходяться в арбітражному суді в Стокгольмі.

"Ми очікуємо, що до кінця 2015 року або початку 2016 року будуть якісь дії арбітражного суду (за зустрічним позовом - ред.)", - додав він.

"Газпром" і "Нафтогаз" у червні 2014 року обмінялися зустрічними позовами в Стокгольмському арбітражі: "Газпром" вимагає стягнути з української компанії борги і відсотки на загальну суму 4,5 мільярда доларів, "Нафтогаз" - переглянути ціну на газ і стягнути всі переплати, які оцінює в мінімум в 6 мільярдів доларів.

Ці справи були консолідовані. Усні слухання повинні відбутися в лютому-березні 2016 року, винесення рішення арбітрами планується в кінці червня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 2 березня, в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори Україна-ЄС-Росія.

За результатами переговорів, віце-президент Європейської Комісії Марош Шевчович заявив, що Україна і Росія домовилися щодо повного виконання зимового пакету, і транзит газу в ЄС залишається надійним.

Міністр палива і енергетики України Володимир Демчишин заявив, що Україна, Росія і Єврокомісія почнуть переговори щодо "газового літнього пакету" до першого квітня.

Довідка УНІАН. Україна з середини червня 2014 року не отримувала російський газ через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо.

У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 доларів за тисячу кубометрів до кінця 2014 року.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.