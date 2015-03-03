"Нафтогаз" зобов'язали оприлюднити основні показники руху грошей

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язала найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» опублікувати фінансовий план та основні показники руху грошей з метою підвищення прозорості формування цін на природний газ для населення.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 3 березня, озвучуючи нові тарифи на газ для населення.

«Департамент (НКРЕКП - УНІАН) пропонує, з метою відкритості та прозорості формування розрахунку та встановлення цін на природний газ для населення, ухвалити протокольне рішення про розміщення на сайті НАК «Нафтогаз України» фінансового плану та основних показників руху грошей Національної компанії «Нафтогаз України» , - сказав представник комісії.

У свою чергу, присутній на засіданні представник «Нафтогазу» порадив НКРЕКП звернутися з цим проханням до Кабінету міністрів, оскільки саме він затверджує фінансові плани компанії, а сам урядовий документ забороняє НАК розголошувати фінплан.

УНІАН направив офіційний запит до НАК «Нафтогаз України» з проханням розкрити основні параметри фінансового плану.

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Як раніше повідомляв УНІАН, НКРЕКП 3 березня з 1 квітня підвищила тарифи на газ для всіх категорій споживачів у середньому на 280%, як і було зафіксовано в меморандумі з МВФ, підписаному президентом, прем'єр-міністром, головами Мінфіну і Нацбанку наприкінці лютого поточного року .

Фінансовий план «Нафтогазу» на 2014 рік було затверджено Кабміном у грудні 2014 року. Фінансовий план на 2015 рік поки що не затверджено.

«Нафтогаз України» у 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році. Дефіцит компанії за 2014 рік становив 110 млрд грн.