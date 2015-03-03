Тепло для населення з квітня подорожчає на 72%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом ухвалила рішення з 1 квітня підвищити тариф на тепло для населення на 72% - до 537,2 грн за Гкал.

За словами в.о. голови комісії Дмитра Вовка, даний тариф покриває 100% витрат на виробництво теплової енергії.

Раніше НКРЕКП ухвалила рішення з 1 квітня підвищити ціну на газ для підприємств теплокомуненерго, що виробляють тепло для населення, у 2,2 разу – до 2 934 грн за тисячу кубометрів, а також мінімальний тариф на газ для населення у 3,3 разу – до 3 600 грн за тисячу кубометрів. Згідно з рішенням комісії, мінімальний тариф для населення встановлюється в опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня при максимальному споживанні палива в обсязі до 200 кубометрів на місяць. У разі перевищення встановленого мінімального обсягу подальші обсяги сплачуються з розрахунку 7 188 грн за тисячу кубометрів.

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В період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становить 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, за рішенням НКРЕКП, тариф на газ для населення для приготування їжі встановлюється з 1 квітня на рівні 7 188 грн за тисячу кубометрів, що в 6 разів перевищує діючий тариф.