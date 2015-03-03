У Раду внесли постанову про звільнення голови Міненерговугілля Демчишина

Авторами документа стали 25 народних депутатів, включаючи екс-міністра охорони здоров'я Олега Мусія, а також народних депутатів від партії «Свобода».

У пояснювальній записці до проекту депутатської постанови зазначається, що причиною пропозиції про відставку є «самоусунення міністра» від вирішення проблем вугільної галузі. Депутати звернули увагу, що за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка було створено спеціальну міжвідомчу комісію з вирішення проблем вугільної галузі. Комісія розробила меморандум, який повинен посприяти розвитку вугільної галузі й вирішенню галузевих труднощів, включаючи пошук фінансування для розвитку вугільних підприємств. «Проте міністр фактично самоусунувся від виконання покладених на нього обов'язків керівника міжвідомчої комісії», - звернули увагу парламентарії.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня прем'єр-міністр Яценюк доручив провести службове розслідування стосовно діяльності очільника Міненерговугілля і розібратися з умовами підписання і формулюваннями контрактів на поставки електроенергії до України і в АР Крим від 30 грудня 2014 року.

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Результати розслідування не були оприлюднені, проте заступник міністра енергетики України Олександр Светелік 27 січня пояснив, що Україна підписала контракт на імпорт електроенергії з Росії для того, щоб уникнути звинувачень у крадіжці і оформленні перетікань між енергосистемами двох країн.

Міністр Демчишин також отримав претензії від парламентаріїв, зокрема, за організацію роботи вугільних підприємств.