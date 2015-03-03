«Нафтогаз» у лютому заощадив $100 млн на реверсних поставках газу з Європи

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в лютому 2015 року заощадив 100 мільйонів доларів завдяки реверсним поставкам газу з Європи, а не закупівлі цих обсягів у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на енергетичному форумі Інституту Адама Сміта сказав директор із розвитку бізнесу компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«У лютому ми заощадили 100 мільйонів доларів на різниці між ціною газу, який ми купуємо за реверсом, а не у «Газпрому», - сказав Вітренко.

При цьому він зазначив, що вартість газу, який йде в Україну за реверсом, завжди була нижчою, ніж пропонував російський «Газпром».

Як повідомляв УНІАН, Україна в лютому 2015 року імпортувала зі Словаччини й Угорщини 1,19 млрд кубометрів «блакитного палива». Обсяг імпорту газу зі Словаччини минулого місяця становив 1,066 млрд кубометрів при середньодобовому прокачуванні 38 млн куб. м. Імпорт природного газу з Угорщини в лютому становив 0,124 млрд кубометрів при середньодобовому прокачуванні 4,4 млн куб. м.

Словацький і угорський газові маршрути на сьогодні є основними для України, яка прагне звести до мінімуму закупівлі палива у «Газпрому». Також у середині лютого відновилися після короткої перерви поставки газу з Польщі, але добові обсяги його імпорту незначні.