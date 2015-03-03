Транспортування газу подорожчає вдвічі

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, з 1 квітня удвічі підвищила тариф на послуги оператора ГТС, держкомпанії “Укртрансгаз”, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для внутрішніх споживачів - до 294 грн за тис. кубометрів.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 3 березня.

Згідно з рішенням НКРЕКП, загальний тариф на транспортування природного газу усередині країни збільшиться з 1 квітня майже на 80% – до 656,2 грн за тисячу кубометрів.

Клієнтами “Укртрансгазу” в Україні є обласні газорозподільні підприємства, газовидобувні компанії.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня НКРЕКП підняла в середньому на 280% тарифи на газ для населення, а також в 2,2 разу ціну на газ для підприємств теплокомуненерго, які виробляють тепло для населення.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».