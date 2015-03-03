Румунія завтра почне постачати газ до Молдови

Румунія з завтрашнього дня почне постачання газу до Молдови, заявив у вівторок журналістам в Кишиневі заступник міністра економіки Валерій Трібо, передає Прайм.

Церемонія введення в експлуатацію збудованого на кошти ЄС газопроводу Ясси-Унгени, який поєднав Румунію і Молдову, пройшла ще в серпні минулого року. Уряд країни раніше заявляв, що румунський газ надійде по новому газопроводу у вересні, потім терміни були перенесені на жовтень, листопад, а також на 1 січня 2015 року.

"Поставки газу почнуться завтра. Офіційний запуск відбудеться об 11 ранку. Газ будуть качати з центральної мережі, і не тільки для Унген (місто на кордоні з Румунією - ред), а для Республіки Молдова", - сказав Трібо.

Будівництво газопроводу Ясси-Унгени протяжністю 44 кілометри обійшлося в 26 мільйонів євро, більшу частину з цих коштів надав Євросоюз. Потужність газопроводу становить 1,5 мільярда кубометрів. Однак спочатку через невисоку пропускну здатність трубопроводу, постачання румунського газу не будуть перевищувати 50 мільйонів кубометрів на рік. Проект передбачає розширення магістралі до Кишинева.

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У даний момент основним постачальником газу до Молдови є російський "Газпром". У листопаді минулого року "Газпром" і підприємство "Молдовагаз" підписали доповнення до контракту на 2015 рік, згідно з яким ціна поставок знизиться до 332 доларів за тисячу кубометрів (з приблизно 370 доларів), а обсяг поставок збережеться на рівні 2014 року - майже трьох мільярдів кубометрів.