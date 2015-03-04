Іран планує побудувати плазмовий реактор
09:25, 04 березня 2015Енергетика
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Такий реактор завдає мінімальної шкоди навколишньому середовищу, перетворюючи тверді матеріали у газ.
REUTERS
Іран планує побудувати плазмовий реактор, який буде перетворювати відходи в енергію, передає «Газета.Ru» з посиланням на агентство ISNA.
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Використання плазмової технології для переробки відходів в енергію є технічним ноу-хау, такий реактор завдає мінімальної шкоди навколишньому середовищу, перетворюючи тверді матеріали в газ. Технологія може використовуватися для вироблення електрики, підігріву води, перетворення води в пар, отримання водню, метану, етанолу та метанолу.
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