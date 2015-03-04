Корея побудує в Саудівській Аравії два ядерних реактори на $2 млрд

Про це повідомила в середу газета "Чосон ільбо", передає ТАСС.

За її даними, документ передбачає, що "південнокорейські компанії побудують в Саудівській Аравії два ядерних реактори типу SMART загальною вартістю в $2 млрд".

"До 2040 року Саудівська Аравія планує побудувати від 12 до 18 реакторів для задоволення своїх енергетичних потреб, і ми очікуємо, що перше замовлення буде розміщене вже на початку наступного року", - повідомили представники секретаріату президента РК.

Лідери двох країн також домовилися, що РК надасть допомогу у спільних міжнародних дослідженнях і підготовці фахівців у галузі атомної енергетики. Для цього в одному з університетів Саудівської Аравії з допомогою Сеула буде відкрито відділення атомної енергетики.

Саудівська Аравія - друга країна, яку президент РК Пак Кін Хе відвідує в ході свого близькосхідного турне.