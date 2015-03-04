Ціни на газ для населення до 2017 року підвищать до вартості імпортного палива

Україна до квітня 2017 року підвищить ціни на природний газ для населення до вартості імпортного «блакитного палива», йдеться в меморандумі між Міжнародним валютним фондом (МВФ) і урядом України.

«Ми ліквідовуємо структуру ціноутворення, що базується на двох категоріях, і підвищимо ціни для населення до рівня, необхідного для досягнення 75% рівня паритету з імпортом у квітні 2016 року і 100% цього рівня у квітні 2017 року», - йдеться в документі.

«Після досягнення повного паритету з імпортом ми затвердимо нову методологію формування роздрібних цін на газ, прив'язавши їх зокрема до таких релевантних чинників, як динаміка цін на імпортний газ і обмінний курс, який застосовуватиметься щокварталу», - наголошується в документі.

Крім того, уряд зобов'язується до квітня 2017 року підвищити ціну на реалізацію природного газу, що видобувається держкомпанією «Укргазвидобування» для потреб населення, до 150 дол. США за 1 тис. куб. м.

«Ми гарантуємо, що наша структура формування цін на енергоносії покриватиме всі витрати на інвестиції в повному обсязі. У разі, якщо компоненти ціни, не пов'язані з НАК «Нафтогаз», змінюватимуться протягом року, для їх відображення змінюватиметься роздрібна ціна, а не ціна, яку одержує НАК «Нафтогаз», - підкреслюється в документі.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня НКРЕКУ підвищила в середньому на 280% тарифи на газ для населення, а також в 4,5 разу ціну реалізації газу, що видобувається держкомпанією “Укргазвидобування” для потреб населення.