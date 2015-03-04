Уряд зобов'язався перед МВФ скоротити дефіцит «Нафтогазу»

Уряд України, в рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, планує в 2015 році вдвічі скоротити дефіцит найбільшого державного енергохолдингу «Нафтогаз України» - до 3,1% ВВП, який, за прогнозами Мінфіну, цього року становитиме 1,85 трлн грн.

Про це йдеться в Меморандумі між Міжнародним валютним фондом (МВФ) і урядом України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Фінансове оздоровлення НАК «Нафтогаз України» є ключовою метою програми. Для цього ми вживатимемо рішучих заходів з підвищення тарифів для населення, поліпшення рівня оплати і зниженню видатків з метою скорочення дефіциту «Нафтогазу» до 3,1% від ВВП в 2015 році і його повного подолання до 2017 року», - йдеться в документі.

«Ці кроки супроводжуватимуться суттєвою реструктуризацією компанії з метою посилення корпоративного управління й підвищення операційної ефективності», - наголошується в документі.

Як раніше повідомляв УНІАН, дефіцит НАК «Нафтогаз України» в 2014 році становив близько 110 млрд грн.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, узгоджені з Міжнародним валютним фондом зміни до державного бюджету на 2015 рік грунтуються на прогнозі падіння ВВП України на 5,5% і досягнення номінального ВВП на рівні 1,850 трлн грн.