ВР не сподобався законопроект Кабміну про вдосконалення розрахунків за енергоносії

Верховна Рада відхилила урядовий законопроект про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій (№1538).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект, відхилення якого ініціювали ряд народних депутатів, проголосували лише 90 парламентаріїв із 321, зареєстрованого в сесійній залі.

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Законопроектом передбачалося удосконалення розрахунків підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту електричну енергію, а також визначення механізму для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій, як підприємствами сферами водопостачання та водовідведення, так і підприємствами сфери теплопостачання, зазначається у пояснювальній записці.