ВР не сподобався законопроект Кабміну про вдосконалення розрахунків за енергоносії
За відповідний законопроект, відхилення якого ініціювали ряд народних депутатів, проголосували лише 90 парламентаріїв
Верховна Рада відхилила урядовий законопроект про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій (№1538).
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект, відхилення якого ініціювали ряд народних депутатів, проголосували лише 90 парламентаріїв із 321, зареєстрованого в сесійній залі.
Читайте такожРада попередньо схвалила законопроект про розрахунки в іноземній валюті
Законопроектом передбачалося удосконалення розрахунків підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту електричну енергію, а також визначення механізму для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій, як підприємствами сферами водопостачання та водовідведення, так і підприємствами сфери теплопостачання, зазначається у пояснювальній записці.