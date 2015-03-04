Росія готова обговорити знижку на газ і переглянути вартість його транзиту - Демчишин

Переговори щодо так званого «літнього пакету», який передбачає визначення умов, вартості й обсягів постачання російського газу Україні в період з 1 квітня 2015 року, стосуватимуться питань зміни вартості транзиту газу українською територією і надання Україні знижки на паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Що стосується «літнього пакета», хоча політично коректно було б його назвати процесом ціноутворення після «зимового пакета», то впродовж 2-3 тижнів - до 1 квітня, це питання буде вирішено, - сказав Демчишин. – Позитивів (у переговорах – УНІАН) нині декілька: російська сторона готова обговорювати знижки, готова переглядати вартість транзиту. Вони готові аналізувати додатково умови оплати, і вони готові все це робити під егідою Європейської комісії. Тобто переговори будуть не двосторонні, а тристоронні – за участю єврокомісара. Тому чекатимемо наступних зустрічей і результатів переговорів».

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При цьому міністр не повідомив, коли можна чекати наступного раунду переговорів, відзначивши тільки, що він має відбутися вже «скоро». «До 1 квітня не так багато часу залишилося», - сказав Демчишин.