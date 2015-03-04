Україні цього року потрібно 40 млрд кубів газу, з них 25 млрд доведеться імпортувати

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує, що загальний обсяг споживання газу в країні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів, проте обсяг імпорту палива поки що є предметом обговорення в рамках формування балансу споживання палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам очільник міністерства Володимир Демчишин.

«Ми пробували сьогодні розглянути баланс газу, але це питання було направлене на доопрацювання через зауваження Мінфіну з фінансування запасів для закачування до сховищ. Баланс загалом сформовано, найближчим часом ми повернемось до розгляду балансу, бо це одна з вимог МВФ, - сказав він. – Споживання населенням ми очікуємо на рівні 14 млрд (кубометрів), ТКЕ – 6,8 млрд кубометрів. Загальний обсяг споживання буде на рівні 40 млрд кубометрів».

Демчишин уточнив, що спочатку обсяг споживання планувався на рівні 42 млрд кубометрів, проте зараз цей показник переглянуто не тільки у зв‘язку зі сприятливими погодними умовами, а й за рахунок зменшення споживання в результаті економії.

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При цьому обсяг закупівлі газу, за його словами, ще обговорюється. «Ми очікуємо, що ціна газу впродовж двох кварталів зменшуватиметься, і тому є логіка в тому, щоб закачати більші обсяги, причому навіть ті обсяги, які не обов'язково будуть використані в опалювальний сезон», - сказав міністр, додавши, що на даний момент , за припущенням, обсяг імпорту газу в 2015 році може становити до 25 млрд кубометрів. «Приблизно 25 млрд - це закупівля газу», - сказав він.