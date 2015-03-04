"ДНР" і "ЛНР" оплачують "Нафтогазу" лише 20-25% постачань газу

"Нафтогаз" одержує 20-25% оплати за постачання газу на непідконтрольні Україні території на сході країни і продовжує формувати рахунки за поставлене «блакитне паливо», повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

""Нафтогаз" нараховує плату. Оплата за фактом становить десь близько 20-25% з неконтрольованих територій", - сказав Демчишин.

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Також міністр зазначив, що ситуація з оплатою розвивається динамічно і конкретні цифри змінюються місяць до місяця, але на даний момент реальний рівень оплати сягає чверті від необхідного.

За словами очільника Міненерговугілля, за умови продовження даної тенденції українська сторона розглядатиме питання зупинення постачання на непідконтрольні території.

«Ми даємо «Нафтогазу» додаткові права відключати споживачів з контрольованих територій. Відповідно, такі ж правила мають застосовуватись і для некотрольованих територій. Якщо споживач не розраховується за спожитий товар, йому потрібно відключати постачання», - сказав Демчишин.

У зв'язку з цим міністр зазначив, що непідконтрольна Україні територія є великою, у зв'язку з чим складно відокремити споживачів, які вчасно оплачують постачання «блакитного палива», від неплатників.

«Це справді проблема. Є ідеї, як її врегулювати, але на даний момент вона неврегульована», - сказав керівник Міненерговугілля.

За словами Демчишина, Росія також задекларувала постачання газу на непідконтрольну територію, проте українська сторона не має даних про обсяги таких постачань.

Як повідомляв УНІАН, Київ і Москва домовились винести за рамки так званого «зимового газового пакета» постачання газу на окуповані бойовиками території Донецької і Луганської областей.

При цьому раніше російський «Газпром» заявив про початок прямих постачань природного газу терористичним організаціям на сході України «ДНР» і «ЛНР», що суперечить наявному контракту з НАК «Нафтогаз України».