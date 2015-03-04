Україна не платитиме великих авансів Росії за газ - Демчишин

Україна не здійснюватиме великих платежів Росії за природний газ через зниження споживання блакитного палива в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«На вчора попередньої оплати ще не було. Але вони («НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) готові переказати гроші «Газпрому». Я думаю, що кроки будуть доволі невеликими, оскільки споживання знизилось. І поки що немає потреби закачувати великі обсяги російського газу», - заявив Демчишин.

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При цьому він зазначив, що російський газ обходиться Україні на 15% дорожче, ніж той, що поставляється реверсом з Європи.

Також міністр розповів, що російський закуповується тільки для покриття збільшення його споживання в умовах низьких температур у країні.

Демчишин очікує, що Росія запропонує ціну на газ з 1 квітня нижчу за ціну на поставлений зараз з Європи, оскільки в протилежному разі імпорт російського газу мінімізуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, дата переговорів щодо так званого «річному пакету», який передбачає визначення умов, вартості та обсягів поставок російського газу Україні в період з 1 квітня 2015 року ще не визначена. За словами Демчишина, на переговорах планується порушити питання зміни вартості транзиту газу українською територією та надання Україні знижки на паливо.

За оцінками Міненерговугілля, загальний обсяг споживання газу в Україні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів. При цьому обсяг імпорту, який може бути здійснений у 2015 році, досягне близько 25 млрд кубометрів, які можуть бути закачані в сховища для використання в майбутньому.