Гендиректор ЧАЕС наполягає на негайних переговорах про фінанси на закриття станції

Україна повинна почати переговори із західними інвесторами про створення нового фонду для фінансування робіт з вилучення ядерного палива із зруйнованого 29 років тому четвертого блока Чорнобильської АЕС, будівництво нової захисної оболонки над яким закінчиться в 2017 році.

Про це, виступаючи на парламентських слуханнях про перспективи розвитку зони відчуження, заявив генеральний директор Чорнобильської АЕС Ігор Грамоткін.

«Необхідно вже зараз почати роботу з нашими західними колегами, з інвесторами щодо створення нового фонду, який би дозволив нам продовжити роботи наступного етапу, - з вилучення паливовмісних мас і демонтажу нестабільних конструкцій всередині об'єкту «Укриття». Працювати потрібно вже зараз, завтра буде пізно», - сказав він.

Гендиректор Чорнобильської АЕС зазначив, що в 2017 році французький концерн NOVARKA закінчить будівництво нового безпечного конфайнменту над об'єктом «Укриття», який був побудований у перший рік після Чорнобильської катастрофи для перешкоджання витоку в навколишнє середовище радіоактивних елементів.

Проте фінансування експлуатації нової захисної оболонки, роботи всередині якої можуть тривати понад 50 років, за словами Грамоткіна, здійснюватиметься за рахунок України.

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«У 2017 році, коли ми закінчимо новий безпечний конфайнмент, експлуатація цього об'єкту ляже на плечі України. Це багато мільйонів доларів. Сьогодні при тому фінансуванні, яке відбувається для майданчика Чорнобильської АЕС, для нас це ляже непосильним завданням», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. У вересні 2007 року Чорнобильська АЕС і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС. Початкова вартість споруди оцінювалася в 980 млн. євро. Проте через 6 років оцінка вартості будівництва об'єкту збільшилася на 500 млн. євро.

Зрештою влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду «Укриття» прийняла рішення збільшити до 650 млн. євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва захисного контура нового безпечного конфайнменту (торцевих стін) з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на безпечний і екологічно стабільний об'єкт.