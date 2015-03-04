Холдинг Ахметова винен 700 млн гривень за вугілля з держшахт - Демчишин

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова має заборгованість у 700 млн грн перед державною компанією «Вугілля України», яка реалізує вугілля з державних вугільних підприємств, повідомив журналістам глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Є кілька боржників. ДТЕК винен 700 млн грн компанії «Вугілля України, а державна «Центренерго» 140 млн грн. «Центренерго» сьогодні платить наступний транш, але з ДТЕК переговори поки що складні. Він не погоджується розраховуватися за цією заборгованістю, оскільки має певні умови, на які ми, на жаль, не можемо поки що погодитися», - сказав міністр.

Він повідомив, що в поточних умовах перед шахтарями з держшахт виникла велика заборгованість. При цьому міністр зазначив, що на заборгованість із зарплати також впливає відсутність можливості відправляти видобуте вугілля газової марки на Вуглегірську ТЕС, транспортна інфраструктура до якої більше місяця була зруйнована або перебувала під обстрілом.

Демчишин висловив сподівання, що найближчим часом Вуглегірська ТЕС почне працювати, оскільки з початку березня з'явилася можливість відправляти туди паливо.

«Якщо вона почне працювати, то протягом двох тижнів почнуть надходити гроші від спалювання вугілля і ми зможемо розраховуватися з шахтарями», - додав міністр.

Читайте такожДТЕК імпортує вугілля газової марки з Польщі за його надлишку в Україні – Міненерговугілля

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України виступає проти закупівель енергохолдингом ДТЕК вугілля з державних вугільних підприємств безпосередньо, а не через державну компанію «Вугілля України», оскільки це порушить фінансування держшахт.

За словами першого заступника міністра Юрія Зюкова, у 2014 році завдяки реалізації державного вугілля через «Вугілля України» забезпечувалося перехресне субсидування державних шахт, які працюють зі збитками.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

ДП «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Вугілля України» займається реалізацією вугілля, видобутого на держшахтах, з травня 2014 року, тоді як раніше він продавався через посередників, що збільшувало збитки шахт. ЗМІ пов'язують цих посередників з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, однак після перепродажу його через кілька компаній його вартість збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в кишенях оточення Януковича.