Путін стверджує, що оплаченого Україною газу залишилося "рівно на дві доби"
Росія не відмовиться від системи передоплати газу Україною, заявив Путін.
Президент Росії Володимир Путін сказав, що не хоче повторення газового конфлікту з Україною, але не відмовиться від передоплати поставок, пише Рейтер.
"Оплаченого газу залишилося рівно на дві доби, ніяких заходів поки не вживається. Я би попросив голову уряду з Газпромом надати цьому увагу побільше, маючи на увазі, що нікому конфлікти попередніх років не потрібні, і ми готові суворо виконувати всі контрактні зобов'язання, але тільки в рамках передоплати", - сказав Путін на нараді з міністрами в середу.
Читайте такожУкраїна не платитиме великих авансів Росії за газ - Демчишин
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не здійснюватиме великі платежі Росії за природний газ через зниження споживання блакитного палива в країні. Про це заявив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.