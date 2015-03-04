Путін стверджує, що оплаченого Україною газу залишилося "рівно на дві доби"

20:25, 04 березня 2015
Енергетика
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Росія не відмовиться від системи передоплати газу Україною, заявив Путін.

REUTERS

Президент Росії Володимир Путін сказав, що не хоче повторення газового конфлікту з Україною, але не відмовиться від передоплати поставок, пише Рейтер.

"Оплаченого газу залишилося рівно на дві доби, ніяких заходів поки не вживається. Я би попросив голову уряду з Газпромом надати цьому увагу побільше, маючи на увазі, що нікому конфлікти попередніх років не потрібні, і ми готові суворо виконувати всі контрактні зобов'язання, але тільки в рамках передоплати", - сказав Путін на нараді з міністрами в середу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не здійснюватиме великі платежі Росії за природний газ через зниження споживання блакитного палива в країні. Про це заявив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

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