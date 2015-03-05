Ціни на нафту продовжують триматися вище $60

На 8.45 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,07 до $60,62 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,22 до $51,75, повідомляє Рейтер.

Іран та шість країн Заходу не змогли домовитися про термін дії очікуваної остаточної угоди про ядерну програму Ірану, повідомив у середу представник Ірану в Міжнародному агентстві з ядерної енергії. Таким чином, Іран, проти якого введено міжнародні санкції, навряд чи зможе збільшити експорт нафти в найближчому майбутньому.

Запаси нафти у США минулого тижня зросли на 10,3 мільйона барелів до рекордного обсягу 444,4 мільйона барелів, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі підвищення на 4,2 мільйона.

"У лютому запаси з кожним тижнем зростали все швидше, і така ситуація може зберегтися в березні, оскільки попит на нафту, ймовірно, знизиться у зв'язку з профілактикою НПЗ", - написали у звіті аналітики BNP Paribas.

Читайте такожУ Росії реанімували ідею продавати нафту на експорт за рублі

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії у середу вчергове сказав, що ціни незабаром стабілізуються. Державна нафтова компанія Лівії оголосила форс-мажор на 11 родовищах через посилення боїв між різними угрупованнями. На 1 березня Лівія видобувала понад 400.000 барелів на добу.

"Хоч Лівія й не робить погоди на ринку, вона все одно дає йому підтримку", - сказав головний стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті.