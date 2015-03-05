Окупований Крим переживає 90-ті роки: в Ялті вкрали 1 км магістрального газопроводу

Крадіжку виявили представники нелегітимної сімеїзької влади і "депутати міської ради" окупованої Росією Ялти, передають "Новини Криму".

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Крім газової труби, правопорушники поцупили кабелі зв'язку та інтернету, в результаті чого в деяких районах люди залишилися без цих послуг.

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