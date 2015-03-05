Окупований Крим переживає 90-ті роки: в Ялті вкрали 1 км магістрального газопроводу
10:27, 05 березня 2015Енергетика
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Злодії також поцупили кабелі зв'язку та інтернету, залишивши кілька селищ без цих послуг.
REUTERS
Крадіжку виявили представники нелегітимної сімеїзької влади і "депутати міської ради" окупованої Росією Ялти, передають "Новини Криму".
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Крім газової труби, правопорушники поцупили кабелі зв'язку та інтернету, в результаті чого в деяких районах люди залишилися без цих послуг.
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