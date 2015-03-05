"Газпром" запропонував Польщі "спеціальні умови" при постачанні газу

Російський "Газпром" запропонував "спеціальні умови" при постачаннях газу польській нафтогазовій компанії PGNiG, передає ПРАЙМ з посиланням на польське видання Rzeczpospolitа.

В даний час, за даними видання, PGNiG вивчає пропозиції "Газпрому". "Представники двох компаній проводять регулярні зустрічі...", - зазначає Rzeczpospolitа.

Читайте такожПольща почала переговори про зниження ціни російського газуВ листопаді минулого року PGNiG повідомила, що звернулася з вимогою до "Газпрому" і "Газпром експорту" переглянути ціну на газ, поставлений російською компанією в рамках довгострокової угоди. Причиною перегляду, на думку компанії, є суттєві зміни на енергетичному ринку Європи в останні роки.

Читайте такожЧергові газові переговори: задоволена тільки Європа Договір між польською компанією і "Газпромом", укладений 25 вересня 1996 року, діє до 2022 року. У рамках контракту російська компанія поставляє до 10,2 мільярда кубічних метрів газу щорічно.