У ЄС закликають Україну адаптувати ринок електроенергії до європейських норм

Європейське енергетичне співтовариство закликає Україну внести зміни до діючого закону про ринок електроенергії з урахуванням норм Третього енергопакету, який передбачає розділення сфер виробництва і споживання енергоресурсів з метою формування повноцінного ринку енергоресурсів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, про це заявив директор Секретаріату енергетичного сполучення Янош Копач у ході зустрічі з главою Міненерговугілля Володимиром Демчишиним.

«У ході зустрічі українська сторона поінформувала представників Енергоспівтовариства про хід підготовки до введення норм Третього енергопакету в електроенергетиці й газовій сфері та висловила надію на подальшу підтримку європейських партнерів у цьому процесі», - повідомили в прес-службі.

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Як наголосили в Міненерговугілля, європейська сторона підтвердила готовність співпрацювати з Україною у сфері удосконалення українського законодавства і позитивно оцінила норми підготовленого в уряді і переданого до парламенту законопроекту «Про ринок природного газу».

Як повідомляв УНІАН, Третій енергопакет, за задумом європейських експертів, покликаний сформувати єдиний енергоринок ЄС і знищити національні бар'єри в торгівлі електроенергією та природним газом шляхом підвищення безпеки поставок і розвитку конкуренції на рівні Євросоюзу, що дасть споживачеві ширший вибір і підвищить якість наданих послуг. Українська влада зобов'язалася впровадити положення Третього енергетичного пакету в Україні до кінця 2015 року.