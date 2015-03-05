Рада прийняла в першому читанні законопроект про ринок газу

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проекту Закону України «Про ринок природного газу» (реєстраційний номер 2250), внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 310 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Представляючи законопроект, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко повідомив, що документ “передбачає повний розподіл функцій газопостачання, газотранспортування і газорозподілу”.

Він зазначив, що підвищується роль регулятора — Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка разом з урядом буде вирішувати “найважливіше і найболючіше питання, яке виникне внаслідок прийняття даного закону щодо ринкового ціноутворення”.

“Це означає, що соціально вразливі верстви населення будуть отримувати персонально індивідуальні субсидії”, - наголосив Діденко.

Він повідомив, що МВФ і Світовий банк допоможуть Україні «підтримуватимуть у фінансовому сенсі субсидіями ті верстви населення, яким це потрібно».

Діденко повідомив, що встановлюється перехідний період, який визначений до початку другого кварталу 2017 року.

За його словами, даний законопроект також передбачає боротьбу з корупційною складовою на ринку газу.

“Всі знають, що таке компанії-метелики, які отримують передоплату від споживачів газу, а потім зникають з грошима, не надаючи ніяких ресурсів”, - зазначив Діденко.

За його словами, ці схеми будуть ліквідовані.