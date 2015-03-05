Вуглегірська ТЕС відновила роботу одного блоку

Держкомпанія «Центренерго» після восьмиденної перерви через відсутність вугілля відновила роботу одного блоку Вуглегірської теплоелектростанції, йдеться в повідомленні компанії.

«Сьогодні о п’ятій годині ранку до енергомережі України підключено енергоблок №1 Вуглегірської ТЕС. Енергоблок несе навантаження згідно з диспетчерським графіком», - йдеться в повідомленні.

«Відновлення роботи Вуглегірської теплоелектростанції забезпечить спалювання вугілля марки Г, а відповідно виплати заробітної плати українським шахтарям за видобуте вугілля, що допоможе знизити соціальну напругу», - додали в компанії.

За даними «Центренерго», станом на ранок 5 березня в роботі перебувають 4 енергоблоки трьох електростанцій компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Вуглегірська теплоелектростанція (Донецька обл.) 25 лютого зупинила виробництво електроенергії через відсутність вугілля, доставка якого неможлива у зв'язку з обстрілами залізничних колій.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє держава, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».