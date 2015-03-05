Вуглегірська ТЕС відновила роботу одного блоку
Нагадаємо, Вуглегірська теплоелектростанція (Донецька обл.) 25 лютого зупинила виробництво електроенергії через відсутність вугілля
Держкомпанія «Центренерго» після восьмиденної перерви через відсутність вугілля відновила роботу одного блоку Вуглегірської теплоелектростанції, йдеться в повідомленні компанії.
«Сьогодні о п’ятій годині ранку до енергомережі України підключено енергоблок №1 Вуглегірської ТЕС. Енергоблок несе навантаження згідно з диспетчерським графіком», - йдеться в повідомленні.
«Відновлення роботи Вуглегірської теплоелектростанції забезпечить спалювання вугілля марки Г, а відповідно виплати заробітної плати українським шахтарям за видобуте вугілля, що допоможе знизити соціальну напругу», - додали в компанії.
За даними «Центренерго», станом на ранок 5 березня в роботі перебувають 4 енергоблоки трьох електростанцій компанії.
Як раніше повідомляв УНІАН, Вуглегірська теплоелектростанція (Донецька обл.) 25 лютого зупинила виробництво електроенергії через відсутність вугілля, доставка якого неможлива у зв'язку з обстрілами залізничних колій.
Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.
78,29% акцій «Центренерго» володіє держава, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».