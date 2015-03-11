«Надра України» і словацька NAFTA хочуть збільшити видобуток газу на заході України

Національна акціонерна компанія «Надра України» має намір збільшувати видобуток газу на заході України у співпраці зі словацькою газовидобувною компанією NAFTA, йдеться в повідомленні «Надра України».

Згідно з повідомленням, 3 березня відбулася зустріч представників зазначених компаній у Києві.

«Сторони розглянули напрямки співробітництва у збільшенні обсягів видобутку вуглеводневої сировини в Україні, визначивши, що початковий етап почнеться в її західному регіоні на території діяльності дочірнього підприємства «Надра України» «Західукргеологія», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на зустрічі було звернуто увагу на гідні умови для роботи іноземних інвесторів і вільного розвитку бізнесу, поліпшення умов якого здійснює «Надра України».

При цьому сторони наголосили на необхідності найближчим часом утілити в життя перший «пілотний» інвестиційний проект.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Компанія NAFTA є провідною у Словаччині компанією з розвідки та видобутку вуглеводнів, яка також має багатий досвід у розвитку та експлуатації підземних сховищ газу. Потужність комплексу ПСГ, який експлуатує NAFTA, досягає 2,4 млрд куб. м.