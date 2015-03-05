Москва отримала від Києва ще $15 мільйонів за п'ятиденні постачання газу

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» отримав від НАК «Нафтогаз України» 15 млн дол. передоплати за газ, якої вистачить на 5 днів поставок у березні.

Про це йдеться в повідомленні «Газпрому».

«Нафтогаз перерахував 15 млн дол. як передоплату поставок у березні. Сьогодні гроші надійшли на розрахунковий рахунок «Газпрому». Цієї суми вистачає на 45,6 млн куб. м газу, тобто ще приблизно на 5 днів при поточних обсягах поставок за заявками Нафтогазу», - цитує прес-служба слова офіційного представника «Газпрому» Сергія Купріянова.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна не здійснюватиме великих платежів Росії за природний газ через зниження споживання «блакитного палива» в країні.

Дату чергових переговорів щодо так званого «річного пакету», який передбачає визначення умов, вартості та обсягів поставок російського газу Україні в період з 1 квітня 2015 року, ще не визначено. За словами Демчишина, на переговорах планується порушити питання зміни вартості транзиту газу українською територією та надання Україні знижки на паливо.

За оцінками Міненерговугілля, загальний обсяг споживання газу в Україні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів. При цьому обсяг імпорту, який може бути здійснений у 2015 році, досягне близько 25 млрд кубометрів, які можуть бути закачані в сховища для використання в майбутньому.