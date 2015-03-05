Україна в лютому збільшила імпорт газу на 5%

Україна в лютому 2015 року збільшила імпорт природного газу порівняно з попереднім місяцем на 5% - до 2,1 млрд кубометрів, йдеться в повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними оператора української ГТС, імпорт газу з Європи в лютому становив 1,2 млрд куб. м. Зокрема, імпорт зі Словаччини становив 1,1 млрд куб. м, з Угорщини - 0,1 млрд куб. м і Польщі - 0,06 млрд куб. м. Імпорт газу з РФ в лютому становив 0,9 млрд куб. м.

Загалом за два місяці поточного року в Україну було імпортовано 4,1 млрд куб. м природного газу, що відповідає тогорічному рівню.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у 2014 році імпорт газу з Російської Федерації в Україну скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, з ЄС - збільшився вдвічі, до 5,1 млрд кубометрів