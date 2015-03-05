Віце-президент ЄК наразі не бачить можливостей збільшити реверс газу до України

Віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчович стверджує, що не бачить зараз можливостей збільшити реверсні поставки газу з Європи до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Брюсселі Шефчович зазначив, що станом на сьогодні три країни, які здійснюють реверсне постачання газу до України – Словаччина, Польща та Угорщина, – „використали всі свої технічні спроможності, особливо Словаччина, через яку в Україну йдуть найбільші обсяги газу”.

„Це було непросте технічне рішення. Зараз ці три країні працюють з повним використанням своїх можливостей, і на цей момент я не бачу інших, щоб ми змогли у короткотерміновій перспективі надати до цих трьох, які вже працюють, додаткові реверсні потоки”, - сказав він.

Віце-президент зауважив, що в разі, якщо Росія буде працювати „нормально, як торгівельний партнер, не може бути проблем з транзитом газу та заповненням українських сховищ до наступної зими”.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в лютому 2015 року імпортувала зі Словаччини й Угорщини 1,19 млрд кубометрів «блакитного палива». Обсяг імпорту газу зі Словаччини минулого місяця становив 1,066 млрд кубометрів при середньодобовому прокачуванні 38 млн куб. м. Імпорт природного газу з Угорщини в лютому становив 0,124 млрд кубометрів при середньодобовому прокачуванні 4,4 млн куб. м.

Словацький і угорський газові маршрути на сьогодні є основними для України, яка прагне звести до мінімуму закупівлі палива у «Газпрому». Також у середині лютого відновилися після короткої перерви поставки газу з Польщі, але добові обсяги його імпорту незначні.