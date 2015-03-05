ЄК: після завершення дії "зимового газового пакету" будемо шукати компроміс

Віце-президент Європейської комісії з енергетичного союзу Марош Шефчович запевнив, що після завершення терміну дії "зимового пакету" Єврокомісія разом з російським «Газпромом» і НАК "Нафтогаз України" працюватиме над пошуком компромісу.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я чув від російської сторони, коли завершиться термін дії зимового пакету, буде необхідно повернутися до поточного контракту між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз». Це буде досить важко і складно і може пошкодити співпраці і духу Мінських угод. Тому я впевнений, що разом ми працюватимемо над компромісом, який допоможе нам подолати період з кінця березня до рішення Стокгольмського арбітражного суду", - сказав Шефчович.

Віце-президент ЄК нагадав про існування домовленості між Росією, ЄС і Україною зустрітися до кінця березня. Дата цієї зустрічі поки що визначається. "Досвід із «зимовим пакетом» був позитивним для нас трьох. І я сподіваюся, що цей дух переважатиме, коли ми будемо зустрічатися наступного разу і поставимо всі ці питання на порядок денний", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з середини червня 2014 року не отримувала російський газ через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо.

В результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року на умовах передоплати.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Україна готова до переговорів з Євросоюзом і Росією щодо нового договору про поставки газу в Україну з квітня 2015 року, проте умови підписання такого документа залишаються предметом обговорення, в тому числі в Стокгольмському арбітражі.