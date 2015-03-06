"Газпром" збільшив добову заявку на транзит газу в ЄС на 58% - "Нафтогаз"

Про це повідомили у прес-службі "Нафтогазу".

"ВАТ "Газпром" звернулося до НАК "Нафтогаз України" із заявкою на транзит 174,3 млн куб. м газу на 6 березня 2015 р. Заявка на попередній день, 5 березня, становила 110,3 млн куб. м. Таким чином, заявка на транзит газу в ЄС збільшена "Газпромом" майже на 58% протягом однієї доби", - йдеться у повідомленні.

Згідно з технічною угодою між сторонами, допустимі відхилення добових обсягів від середньодобового складають на ГВС Ужгород не більше ± 4,5%, а на інших пунктах прийому газу на західному кордоні України - не більше ± 6,5%. Якщо заявка "Газпрому" перевищує зазначені вище допустимі відхилення, російська компанія повинна забезпечити наявність власного газу в ПСГ України для компенсації такого перевищення або поставити додатковий обсяг газу за 36 годин до передбачуваного виконання заявки, зауважили в компанії.

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Водночас, як зазначають у "Нафтогазі", "Газпром" не зберігає газ в українських ПСГ і не поставив таких додаткових обсягів газу. У випадку, якщо "Газпром" не компенсував перевищення допустимих відхилень одним із двох зазначених у контракті способів, українська сторона не несе відповідальності за виконання такої заявки. Тим не менш, "Нафтогаз" має намір виконати заявку на 6 березня в повному обсязі.