Нафта дорожчає через посилення боїв в Іраку та Лівії

Ціни на нафту зростають на тлі посилення боїв в Іраку та Лівії, а трейдери очікують щотижневих даних про кількість працюючих бурових установок у США і результатів переговорів про ядерну програму Ірану, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,49 до $60,97 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,31 до $51,07. За тиждень Brent подешевшає, а WTI зросте більш ніж на 2 відсотки.

Бойовики "Ісламського держави" підпалили нафтові свердловини на північному сході Іраку, щоб стримати наступ урядових військ, а Лівія зупинила видобуток на 11 родовищах через бої між угрупуваннями, які борються за владу.

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Нафтосервісна компанія Baker Hughes в п'ятницю опублікує щотижневі дані про кількість працюючих у країні бурових установок, які дозволяють оцінювати видобуток сланцевої нафти.

"Враховуючи вищу собівартість сланцевої нафти, ми вважаємо, що баланс попиту і пропозиції скоригується таким чином, що ціни піднімуться принаймні до передбачуваної собівартості видобутку", - написали у звіті аналітики сінгапурського банку OCBC. На їхню думку, до кінця року Brent подорожчає до $80 за барель, а WTI - до $75, в основному за рахунок підвищення цін у другому півріччі.

Міністр закордонних справ Ірану дав зрозуміти, що його країна може погодитися на 10-річний мораторій на деякі аспекти ядерної програми, але відмовився від докладного обговорення цієї теми. Від успіху переговорів про ядерну програму залежить збільшення іранського експорту нафти.