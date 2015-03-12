«Надра України» відновить 120 свердловин для збільшення видобутку нафти і газу

Національна акціонерна компанія «Надра України» з метою збільшення обсягів пошуково-розвідувальних робіт та обсягів видобутку нафти і газу визначила для відновлення 120 свердловин, які в короткі терміни з невеликими (порівняно з бурінням нових свердловин) фінансовими витратами можуть збільшити видобуток нафти і газу, говориться в повідомленні компанії.

Також повідомляється, що в «Надра України» підготовлено 16 першочергових ділянок під бурові роботи на нафту і газ, а також 40 ділянок для проведення сейсмічних робіт. Крім того, виділено 15 ділянок надр для закладки пошукових свердловин з метою видобутку газу зі сланцевих товщ і підготовлені бізнес-проекти на 23 перспективні ділянки для пошуку нафти і газу як у традиційних, так у в нетрадиційних покладах.

«Для реалізації перспективного плану розвитку, внаслідок виконання якого буде одержано приріст запасів вуглеводнів у 220 млн. тонн умовного палива, компанія в умовах обмеженого бюджетного фінансування планує одержати під державні гарантії 300 млн. доларів від міжнародних фінансових установ і веде активну роботу із залучення міжнародних нафтових компаній до участі у спільних проектах», - відзначають в «Надрах України».

Також повідомляється, що держкомпанія володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами, ресурсна база яких становить 47 млн. тонн умовного палива.

При цьому в «Надрах України» інформують про виконання модернізації виробничого устаткування, програмного забезпечення і повного переоснащення лабораторного і дослідницького устаткування дочірнього підприємства «Укрнаукагеоцентр» зразками кращих зарубіжних виробників. Це дозволить «Укрнаукагеоцентру» виконувати весь комплекс досліджень в нафтогазовій сфері на світовому рівні.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Надра України» має намір збільшувати видобуток газу на заході України в співпраці зі словацькою газодобувною компанією NAFTA.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою покращення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

У 2014 році "Надра України" скоротила видобуток газу в 2,3 разу порівняно з 2013 роком – до 10,8 млн. куб. м.