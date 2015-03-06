США готові допомагати Україні в реалізації нових проектів у ядерній енергетиці

США готові сприяти Україні в реалізації нових проектів у сфері ядерної енергетики шляхом обміну досвідом і допомоги в залученні фінансування для проведення реформ у цій галузі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості з посиланням на результати робочої зустрічі 5 березня міністра енергетики Володимира Демчишина із заступником міністра енергетики США Едвардом Макгінісом.

Згідно з повідомленням, українська сторона заявила про повне виконання взятих на себе зобов'язань в рамках реалізації спільних проектів із підвищення ядерної безпеки, кваліфікації ядерного палива і технічного переоснащення системи фізичного захисту в Україні.

У міністерстві нагадали, що наприкінці 2014 року і початку 2015 року були укладені додаткові угоди з американськими компаніями, пов'язані з диверсифікацією поставок ядерного палива і початком будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Україні.

«Це дозволить покращити в майбутньому енергетичну безпеку України, залучити передові світові технології, уникнути зайвих витрат із вивезення і тимчасового зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також зменшити залежність нашої країни від Російської Федерації», - говориться в повідомленні.

«Американська сторона у свою чергу відзначила подальшу готовність всебічно сприяти реалізації існуючих і нових проектів у сфері ядерної енергетики шляхом обміну досвідом і сприяння в залученні фінансування, у разі потреби, для подальшої успішної реалізації намічених реформ в енергетичному секторі», - відзначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, інспекційна перевірка паливних збірок ТВС-W компанії Westinghouse, що перебувають в дослідній експлуатації на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС, дала позитивні результати, які дозволять здійснити завантаження активної зони ядерного реактора лише американським паливом.

30 грудня 2014 року Україна у Брюсселі підписала контракт з американсько-японською компанією Westinghouse про збільшення поставок ядерного палива на АЕС.

Співпраця ДП НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було почато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року за кваліфікацією ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році.