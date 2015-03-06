Україна заплатила Росії треті $15 мільйонів за березневий газ
Нафтогаз заплатив ще 15 млн доларів, забезпечивши себе російським газом до середини місяця.
НАК «Нафтогаз України» заплатив російському газовому монополістові «Газпром» ще 15 млн дол., забезпечивши себе газом до середини березня, йдеться в повідомленні «Газпрому».
«Нафтогаз» заплатив ще 15 млн дол., забезпечивши себе російським газом до середини місяця, якщо не похолодає і заявки не збільшаться», - цитує прес-служба офіційного представника «Газпрому» Сергія Купріянова.
Як повідомляв УНІАН, раніше «Нафтогаз» здійснив два транші по 15 млн дол. на адресу «Газпрому» за поставки російського газу в березні.
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За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна не здійснюватиме великих платежів Росії за природний газ через зниження споживання «блакитного палива» у країні.