Україна заплатила Росії треті $15 мільйонів за березневий газ

НАК «Нафтогаз України» заплатив російському газовому монополістові «Газпром» ще 15 млн дол., забезпечивши себе газом до середини березня, йдеться в повідомленні «Газпрому».

«Нафтогаз» заплатив ще 15 млн дол., забезпечивши себе російським газом до середини місяця, якщо не похолодає і заявки не збільшаться», - цитує прес-служба офіційного представника «Газпрому» Сергія Купріянова.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Нафтогаз» здійснив два транші по 15 млн дол. на адресу «Газпрому» за поставки російського газу в березні.

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За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна не здійснюватиме великих платежів Росії за природний газ через зниження споживання «блакитного палива» у країні.