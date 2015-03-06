Дві енергокомпанії Ахметова хочуть залучити кредити на 1,6 млрд гривень

Енергогенеруючі компанії «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго», що входять до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, оголосили тендер на залучення 800 млн грн для кожної компанії.

Про це йдеться в повідомленнях компаній на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленнями, «Західенерго» і «Дніпроенерго» мають намір залучити зазначені кошти терміном на 3 роки.

У тендерній документації компаній вказується, що позику планується залучити для поповнення оборотних коштів.

Кінцевий термін подання заяв для участі в тендері «Західенерго» і «Дніпроенерго» - 1 квітня поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня голова Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що енергохолдинг ДТЕК має заборгованість у 700 млн грн перед державною компанією «Вугілля України», яка реалізує вугілля з державних вугільних підприємств.

За його словами, ДТЕК не погоджується розраховуватися за цією заборгованістю, оскільки має певні умови, на які міністерство не може погодитися.

«ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго» 25 грудня 2014 року уклали договір з «Ощадбанком» на залучення кредитів на загальну суму 640 млн грн на три роки.

У середині вересня минулого року «ДТЕК Дніпроенерго» уклало договір з «Ощадбанком» на залучення 500 млн грн кредитних коштів терміном на 1 рік.

Довідка УНІАН. ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

«ДТЕК Дніпроенерго» - один з провідних виробників електроенергії та тепла в Україні. У складі компанії знаходяться три ТЕС у Запорізькій та Дніпропетровській областях зі встановленою потужністю 8 185 МВт. Частка ДТЕК у статутному капіталі компанії складає 72,9%.

«ДТЕК Західенерго» має в своєму складі три ТЕС у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Установлена потужність електростанцій компанії - 4 707 МВт. Частка ДТЕК спільно з афілійованими компаніями в статутному капіталі становить 70,91%.