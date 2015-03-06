Демчишин назвав ціну електроенергії для окупованого Росією Криму

Україна поставляє до анексованого Росією Криму електроенергію по 3 рублі за 1 кВт/год., заявив на прес-конференції в Києві міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Ми поставляємо (електроенергію до Криму – УНІАН) на даний момент по 3 рублі (за кВт/год. – УНІАН) без ПДВ. На сьогодні це становить близько 5 центів», - сказав Демчишин.

Водночас міністр повідомив, що ціна імпортної електроенергії для України з РФ у лютому становила близько 2,3 рублі за 1 кВт/год.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на постачання електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між «Інтер РАТ» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набув чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт.

Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАТ» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».