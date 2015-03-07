Американська компанія виставлена на продаж через падіння цін на нафту

Одна з найбільших нафтових корпорацій США Whiting Petroleum шукає покупця після значного падіння курсу акцій через низькі ціни на нафту, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Компанія, вартість якої оцінюється в $5,8 млрд, відчуває значні фінансові труднощі. В четвертому кварталі 2014 року виручка компанії впала на 3% до $696 млн у річному вираженні, а збиток становив $353 млн.

Акції концерну втратили за останні місяці 60% ціни. Компанія скоротить програму капіталовкладень на $2 млрд в 2015 році.

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Раніше повідомлялося, що нафтова компанія Whiting Petroleum досягла домовленості з купівлі Kodiak Oil & Gas за $3,8 млрд.