ЗМІ: Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія домовилися щодо будівництва газопроводу Eastring

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на словацький портал Aktuality.

Презентація газопроводу Eastring пройшла в листопаді минулого року. У грудні велися зустрічі з потенційними партнерами та представниками державних органів країн, через які буде проходити газопровід. Паралельно велися переговори з представниками Єврокомісії.

Фінансування Eastring буде вестися з трьох основних джерел. По-перше, це буде консорціум з компаній-учасниць в Словаччині, Болгарії, Румунії та Угорщини.

Другим джерело фінансування є ЄС, тому що цей проект перебуває у відповідності з концепцією і Єврокомісії. Серед інших джерел фінансування може бути комерційний банк або Європейський інвестиційний банк.

Читайте такожСловацька компанія хоче побудувати реверсний газопровід, що з'єднає Україну й Туреччину - ЗМІКраїни склали робочі групи з представників державних газотранспортних систем. Фінансувати будівництво газопроводу імовірно буде консорціум фірм - учасниць будівництва.

Потужність газопроводу буде сягати від 20 млрд до 40 млрд кубометрів газу на рік. Протяжність трубопроводу, в залежності від проекту, буде сягати від 744 км до 1015 км. Оціночна вартість інвестицій в перший етап проекту оцінюється на рівні 1,3 млрд євро.

Запуск трубопроводу запланований на 2018 рік.