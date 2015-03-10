Ціни на нафту зростають після обвалу напередодні

На світових торгах у вівторок, 10 березня, ціни на нафту ростуть на тлі підвищення інфляції споживчих цін в Китаї - одному з найбільших споживачів палива, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,03 до $58,56 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,12 до $50,12. Минулого тижня Brent подешевшала на 4,6 відсотка, що стало максимальним падінням з початку січня.

Читайте такожПоправки в російський бюджет передбачають нафту по $50 і 61 рубль за доларІнфляція споживчих цін у Китаї в лютому склала 1,4 відсотка при прогнозі зростання цін на 0,9 відсотка.

Як відзначають аналітики, показник споживчої інфляції в КНР сприятливий для цін на нафту.

Ринок очікує статдані про запаси нафти в США.

Зростання цін стримується курсом долара, який піднявся у вівторок до максимуму за 11,5 років до кошика основних валют.

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