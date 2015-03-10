У Росії нова проблема: немає грошей на будівництво енергосистеми окупованого Криму

У Росії через міжнародні санкції і кризу з фінансуванням будівництва електростанцій в анексованому Криму виникли проблеми, пишуть «Ведомости».

Читайте такожТуск перед зустріччю з Обамою: єдність Європи і США може покласти край агресії РосіїМіністерства та банки РФ обговорюють схему фінансування вже кілька місяців, але ні у держави, ні у можливих кредиторів зайвих грошей немає і де їх взяти - неясно, говорить один зі співрозмовників.

Нові теплові електростанції (ТЕС) в окупованому РФ Криму потрібні, щоб забезпечити енергобезпеку півострова. Підрядником будівництва двох кримських електростанцій була призначена «дочка» «Ростеха» - ВО «Технопромекспорт». Повертати інвестиції підрядник повинен був за рахунок ринку, вирішив уряд: споживачі європейської частини Росії та Уралу (крім населення) повинні будуть платити за потужність нових станцій з ціновою надбавкою. Норма прибутковості не встановлена, але два джерела «Ведомостей» кажуть, що вона буде мінімальною. Приблизно 0,5%, знає один з них. Через зростання цін на устаткування проект виріс у ціні, розповідають два співрозмовника. Кримські станції подорожчали на 34,5-57% до 60-70 млрд руб., сказав один з них. Представник «Технопромекспорта» це не коментує, а лише зазначає, що перевага буде віддаватися російському обладнанню.

Читайте такожПутін зізнався, що сепаратистський переворот і псевдореферендум в Криму були сплановані КремлемЗа оцінкою міністра енергетики Олександра Новака, потреба півострова - близько 1400 МВт. У пік споживання регіон на 70-90% залежить від перетікання електроенергії з України, пояснював Новак.

«Технопромекспорт» повинен був залучити кредити держбанків, але тепер зробити це буде складно, кажуть співрозмовники «Ведомостей». По-перше, банки через проблеми з ліквідністю готові позичати гроші тільки за ринковими ставками - тепер це близько 20%. «Технопромекспорту» доведеться закласти це в дохідність проекту, а значить, в ціну потужності для промисловості європейської частини і Уралу. Але це занадто дорого, потрібний варіант, який збереже тарифи прийнятними, відзначають співрозмовники і підтверджує представник «Технопромекспорта». Друга проблема - кредитні організації через санкції не хочуть брати участь в "кримському проекті". Ніхто не хоче зв'язуватися з анексованим Кримом - наслідки будуть непередбачуваними, пояснює один з держбанкірів.