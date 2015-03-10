Кремль придумав, як за допомогою "Газпрому" в черговий раз натиснути на Україну

09:42, 10 березня 2015
Енергетика
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Російський газовий монополіст різко і без попередження "Нафтогазу" збільшив постачання палива в Європу.

"Газпром" з 6 березня різко наростив поставки газу в Європу, пише "Комерсант".

Читайте також"Газпром" збільшив добову заявку на транзит газу в ЄС на 58% - "Нафтогаз"За даними європейських газотранспортних операторів, транзит через Україну зріс майже на 40%, в основному на пункті здачі Вельке-Капушани на українсько-словацькому кордоні, де прокачування зросло в 2,2 рази, до 107,7 млн кубометрів. Близько 70% додаткового газу пішло в Італію, решта в південну Німеччину. Також "Газпром" майже вдвічі збільшив подачу газу через Nord Stream, приблизно до 95 млн кубометрів на добу. Завантаження газопроводу Ямал-Європа виросло на 19%, до 82 млн кубометрів на добу. Додатковий газ був приблизно порівну розподілений між Німеччиною та країнами Північно-Західної Європи. У "Газпромі" відмовилися коментувати причини такого різкого збільшення поставок.

Читайте такожЧергові газові переговори: задоволена тільки Європа З вересня 2014 року "Газпром" скоротив постачання в Європу газа, почавши з українського напрямку транзиту. Монополія розраховувала, що це змусить ЄС відмовитися від реверсних поставок в Україну. Коли до кінця 2014 року стало зрозуміло, що прийом не працює, "Газпром" знизив до мінімальних рівнів поставки по Nord Stream і Ямал-Європа. Задум полягав у тому, щоб змусити європейців вичерпати запаси газу в сховищах і підняти ціни на спотовому ринку: це зробило б реверс в Україну комерційно невигідним і дало б Росії козир у переговорах з ЄС з широкого кола питань. Але, хоча запаси в європейських ПСГ до початку березня впали до мінімуму, ціна газу на споті серйозно не змінилася, в основному завдяки приходу СПГ і очікуванню зниження цін за контрактами з нафтовою прив'язкою.

Джерела Ъ в "Газпромі" пов'язують різку зміну політики зустрічами, що відбулися 5 березня: до Володимира Путіна прибув прем'єр Італії Маттео Ренці, а до глави "Газпрому" Олексія Міллера - глава німецької Wintershall Райнер Зеле. Wintershall - один з найстаріших партнерів "Газпрому" в Європі, до недавнього часу вони також були партнерами по Verbundnetzgas (VNG). Зараз у VNG найнижчий рівень заповнення ПСГ в Німеччині (21,8%), у іншого німецького партнера "Газпрому" - компанії Ewe - всього 23%. На думку співрозмовників "Ъ", Райнер Зеле переконував "Газпром" збільшити поставки. "На споті в Європі продається мало фізичного газу, можливо, Wintershall не вистачає, щоб виконати зобов'язання за форвардними контрактами", - говорить одне з джерел "Комерсанту". "На зустрічі з Маттео Ренці могли бути досягнуті політичні домовленості, наприклад, щодо європейських санкцій", - припускає інший співрозмовник "Ъ".

Співрозмовники "Ъ" в газових компаніях вважають, що зараз спотовий СПГ у Західній Європі можна купити за $250 за тисячу кубометрів, необхідності в російському газі немає. Проблеми можуть бути тільки у тих, хто традиційно сильно залежав від "Газпрому".

Але тепер ускладнилася ситуація для України, якій доводиться підтримувати різко збільшений транзит за рахунок ПСГ, виснажених за опалювальний період. У п'ятницю "Нафтогаз" знову звинуватив "Газпром" у порушенні контракту, нагадавши, що монополія не має права без попереднього попередження так різко збільшувати добові потоки. Українській компанії в підсумку довелося відмовитися від закачування в ПСГ і повернутися до відбору газу. Більш того, за даними "Укртрансгазу" за 7 березня, Україна, незважаючи на теплу погоду, у кілька разів збільшила купівлю російського газу - до 23,5 млн кубометрів на добу. Якщо відбір продовжиться, таку передоплату "Нафтогазу" потрібно буде внести вже сьогодні. Наявність передоплати дозволить "Газпрому" продовжити постачання в Донбас нібито в рамках контракту з "Нафтогазом". Підтримка транзиту без покупки російського газу стане для "Нафтогазу" дуже важким завданням, а якщо українська компанія з технологічних причин не зможе повністю виконати транзитну заявку "Газпрому", російська сторона може використовувати цей факт як свідчення ненадійності України як транзитного маршруту.

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