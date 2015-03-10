Порошенко: Україна купуватиме реверсний газ по $245

Україна буде закуповувати реверсний газ за ціною 245 доларів за тисячу кубометрів, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю "Першому національному" телеканалу в понеділок увечері, передає Прайм.

"Ми пережили зиму, ми закупили тільки 2 млрд (кубометрів газу). Закупили, остання закупівля - за ціною нижче 300 доларів. І в результаті прийшло до того, що РФ змушена була зробити зараз заявку на збільшення на 68% обсягу прокачування... І сьогодні ми будемо купувати газ за 245 по реверсу", - сказав Порошенко.

Поставки газу з РФ до України у 2014 році не здійснювалися практично півроку, відновилися лише 9 грудня після підписання так званого зимового газового пакета.

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За даними "Укртрансгазу", в грудні Україна імпортувала 488,106 млн кубометрів російського газу, в січні - 920,314 млн, у лютому - 924,311 млн. В період з 1 по 4 березня імпорт газу з РФ становив 37,81 млн кубометрів газу.

Термін дії "зимового плану" поставок газу до України закінчується 31 березня.