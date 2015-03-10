У «Нафтогазі» розповіли, скільки заробляє Коболєв - учетверо більше за прем’єра

Посадовий оклад голови найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України» Андрія Коболєва становить 26,025 тис. грн.

Про це йдеться у відповіді компанії на офіційний запит УНІАН.

«Посадовий оклад голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва станом на 31.12.2014 р. становить 26 025,00 грн», - сказано в повідомленні НАК.

Також у компанії повідомили, що декларацію про доходи за 2014 рік голови правління, згідно з чинним законодавством, буде подано до відповідних органів до 30 квітня 2015 року.

«Також повідомляємо, що дана інформація буде оприлюднена на сайті «Нафтогазу України»», - додали в компанії.

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Крім заробітної плати керівника «Нафтогазу», УНІАН також цікавився доходами членів правління компанії, але в офіційній відповіді прес-служба НАК даної інформації не надала.

У розмові з агентством керівник прес-служби Олена Осмоловська пояснила, що члени правління НАК «Нафтогаз України» поки що визначаються, чи будуть вони публікувати свої доходи, оскільки чинне законодавство не зобов'язує топ-менеджмент держкомпанії розкривати власні доходи.

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Довідка УНІАН. За повідомленнями ЗМІ, посадовий оклад прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка становить 6640 грн. Посадовий оклад віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, віце-прем'єра – міністра культури і міністра Кабінету міністрів становить 6109 грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році. Дефіцит компанії за 2014 рік становив 110 млрд грн.