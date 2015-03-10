В українських сховищах вже менше 8 млрд кубів газу
Україна за тиждень скоротила запаси газу в ПСГ на 0,3%
Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПCГ) з 28 лютого по 8 березня скоротилися на 0,27%, або на 217 млн. кубометрів, - до 7,954 млрд кубометрів.
Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».
З початку опалювального сезону Україна спожила більш як 8,8 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.
Читайте такожПорошенко: Україна купуватиме реверсний газ по $245
Як повідомляв УНІАН, Україна завдяки поліпшенню погодних умов удвічі скоротила добовий відбір газу з підземних сховищ.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня 2014 року почала відбір газу з підземних газосховищ.
Читайте такожЯценюк доручив влітку по максимуму закачати в сховища дешевий газ із Європи
Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.