В українських сховищах вже менше 8 млрд кубів газу

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПCГ) з 28 лютого по 8 березня скоротилися на 0,27%, або на 217 млн. кубометрів, - до 7,954 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

З початку опалювального сезону Україна спожила більш як 8,8 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна завдяки поліпшенню погодних умов удвічі скоротила добовий відбір газу з підземних сховищ.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня 2014 року почала відбір газу з підземних газосховищ.

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Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.