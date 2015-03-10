Імпорт газу з Угорщини до України знизився майже в 5 разів

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Угорщини (FGSZ).

За даними компанії, з 1 по 6 березня добові постачання газу до України становили в середньому 3,4 млн куб. м за максимальної технічної можливості близько 16 млн кубів. Наприкінці лютого 2015 року добові постачання газу з Угорщини досягали 5,8 млн куб. м.

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Як раніше повідомляв УНІАН, імпорт природного газу з Угорщини в лютому становив 0,124 млрд кубометрів за середньодобового прокачуванні 4,4 млн куб. м, тоді як у січні 2015 року, після піврічної перерви, середньодобові обсяги становили близько 3 млн кубометрів.

Обсяг імпорту газу із Словаччини в лютому становив 1,066 млрд кубометрів за середньодобового прокачування 38 млн куб. м, що приблизно на 8 млн кубометрів більше за середньодобові обсяги січня 2015 року.

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Словацький й угорський газові маршрути на сьогодні є основними для України, яка прагне звести до мінімуму закупівлі палива у «Газпрому». Також у середині лютого відновилося після короткої перерви постачання газу з Польщі, але добові обсяги його імпорту незначні.