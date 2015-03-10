Ціна нафти після нетривалого зростання опустилася нижче $58

Ціна ф'ючерсів північноморської нафти Brent з постачанням в квітні під час торгів 10 березня опустилася нижче позначки $58 за барель - до $57,93, що стало найнижчим показником з середини лютого, повідомляє РБК.

Станом на полудень ціна на Brent становить $57,98 за барель, свідчать дані біржі.

Котирування ф'ючерсу на нафту WTI (Light Sweet) опустилися до $49,63/бар. Це помітно вище мінімуму ($48,88/бар.), який був пройдений двома торговими днями раніше - 6 березня.

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У червні 2014 року вартість нафти Brent піднімалася до $115/бар., однак опісля почала різке падіння. Восени організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) прийняла рішення не скорочувати квоти на нафтовидобуток, що істотним чином вплинуло на ціни на нафту.