Рада НБУ пропонує провести аудит «Нафтогазу» з залученням міжнародних компаній

Рада Національного банку України рекомендувала Кабінету міністрів провести всеосяжний аудит НАК «Нафтогаз України» із залученням міжнародних аудиторських компаній для визначення шляхів оптимізації фінансової діяльності компанії та скорочення дефіциту.

Про це йдеться в обнародуваному на сайті регулятора рішенні ради НБУ «Про виконання Основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік».

«Рекомендувати Кабінету міністрів України. ініціювати проведення всеосяжного аудиту НАК «Нафтогаз України» із залученням міжнародних аудиторських компаній з метою виявлення шляхів оптимізації його фінансової діяльності та скорочення дефіциту», - говориться в документі.

Читайте такожУ «Нафтогазі» розповіли, скільки заробляє Коболєв - учетверо більше за прем’єраРаніше НАК «Нафтогаз України» повідомляла, що міжнародна компанія Deloitte, що входить в четвірку найбільших аудиторських фірм світу, стала переможцем відкритого тендеру і проведе аудит фінансової звітності компанії та її філіалів за 2014 рік, щоквартальний і річний аудит фінансової звітності за 2015 рік, а також аудит бухгалтерського і податкового обліку. Вартість послуг компанії Deloitte становить 2,28 млн. грн, термін дії договору – до 1 липня 2016 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС. У 2013 році «Нафтогаз України» збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році.