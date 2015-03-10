Транзит російського газу через Україну скоротився на 39%

Згідно з оперативними даними держкомпанії «Укртрансгаз», оператор вітчизняної газотранспортної системи своєчасно і в повному обсягу виконував заявки на транспортування «блакитного палива» для європейських споживачів.

Станом на 7 березня 2015 року, за даними «Укртрансгазу», добове транспортування газу через українську ГТС для потреб європейських споживачів становило 178,5 млн. куб. м, що на 2,6% менше аналогічного показника минулого року.

У компанії нагадали, що наприкінці минулого тижня «Газпром» звернувся до НАК «Нафтогаз України» із заявкою про збільшення транзиту газу до країн Європи майже на 58% упродовж доби.

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Довідка УНІАН. Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік впав порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Згідно із транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.