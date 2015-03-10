Співпраця українських АЕС з міжнародними партнерами посилить енергобезпеку держави - Яценюк

Співпраця українських енергетичних підприємств атомного сектору з міжнародними партнерами дасть змогу диверсифікувати поставку ядерного палива на українські станції і зміцнити енергобезпеку держави.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з президентом американського атомного енергогіганта Westinghouse Electric Деніелом Родеріком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, Яценюк назвав важливим подальше зміцнення коопераційних зв'язків і привітав досягнуті недавно домовленості між держхолдингом НАЕК «Енергоатом» і корпорацією Westinghouse про розширення програми диверсифікації поставки ядерного палива на українських станціях.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна в Брюсселі підписала контракт з американсько-японською компанією Westinghouse про збільшення поставок ядерного палива на АЕС. Співробітництво ДП НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року з кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році. Тепловиділяючі елементи ТВС-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції.

Читайте такожМосква незадоволена угодою Києва з WestinghouseНа початку січня 2015 року Держінспекція з ядерного регулювання України повідомила, що впровадження нової модифікації ядерного палива компанії Westinghouse, яке перебуває в дослідній експлуатації на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС, здійснюється без зауважень.

В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладено на держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні.